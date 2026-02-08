Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

GALATASARAY'DA BOEY, GÜNER VE NHAGA İLK KEZ KADRODA

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli olurken Galatasaray'da yeni transferlerin hepsi maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Can Armando Güner, Renato Nhaga ve eski oyuncusu Sacha Boey ilk kez kadroya girdi.

Öte yandan ara transfer döneminde takıma katıldıktan sonra ilk maçlarına çıkan isimlerden Noa Lang ilk 11'de sahaya çıkarken Yaser Asprilla da yedekler arasında.

OKAN BURUK RİZESPOR MAÇINDA YENİ TRANSFERLERE ŞANS VEREBİLİR

Okan Buruk'un maçın ilerleyen dakikalarında özellikle Sacha Boey'e görev vermesi beklenirken oyunun gidişatına göre iki genç oyuncu Can Armando Güner ve Renato Nhaga da sarı kırmızılı formayla ilk kez şans bulabilir.

BOEY 2 YIL SONRA YENİDEN SARI KIRMIZILI FORMAYI GİYECEK

Galatasaray ile son maçına 21 Ocak 2024'te çıkan Fransız sağ bek Sacha Boey, 2 yıl sonra Bayern Münih'ten kiralık olarak geri döndüğü eski kulübünde yeniden sarı kırmızılı formaya kavuştu.