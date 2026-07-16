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Galatasaray’da Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattı için yeni arayışlar hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen’e alternatif olacak genç bir golcü için çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de Matviy Ponomarenko oldu.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Ukraynalı golcü için Galatasaray yönetimi, doğrudan bonservis yerine kiralama formülünü devreye aldı. Tıpkı daha önce Lesley Ugochukwu transferinde olduğu gibi, sözleşmeye şarta bağlı satın alma opsiyonu eklenmesi planlanıyor.

İLK TEKLİF YAPILDI

Ukrayna temsilcisinin 25-30 milyon euro bandında bonservis beklentisi olduğu öğrenilirken, Galatasaray cephesi kiralama ücretiyle birlikte yaklaşık 20 milyon euroluk bir paket sundu. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Ponomarenko’ya yalnızca Galatasaray değil, Avrupa’dan birçok kulüp de ilgi gösteriyor. Porto, Borussia Dortmund, Strasbourg, Milan ve Brentford’un genç golcüyü yakından izlediği belirtiliyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda hem U19 hem de A takımda forma giyen Ponomarenko, toplam 31 maçta 24 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. A takımda ligde çıktığı 15 maçta attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray’ın genç yıldız için nasıl bir yol izleyeceği ve transferin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.