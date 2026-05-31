Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin, Buruk'un talepleri doğrultusunda teknik ekibe yeni isimler kazandırması bekleniyor. Yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu'nun görevine devam edeceği öğrenilirken, ekibe farklı takviyelerin yapılması gündemde bulunuyor.

Bu kapsamda adı öne çıkan isimlerden biri Dries Mertens oldu. Kulüple bağlarını sürdüren ve futbolcularla iletişim konusunda önemli rol üstlenebileceği değerlendirilen Belçikalı futbol adamının, teknik heyette görev alması seçenekler arasında yer alıyor.

İstanbul'daki yaşamından memnun olan ve Galatasaray'a yakınlığını sürdüren Mertens'in, sahip olduğu futbol bilgisiyle teknik kadroya katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Yönetim ile Okan Buruk arasında hafta içinde yapılacak görüşmede transfer çalışmalarının yanı sıra teknik ekip yapılanmasının da masaya yatırılması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının raporu doğrultusunda teknik kadroya en az iki ya da üç yeni ismin eklenmesi ve sezon içindeki yoğun fikstürde görev dağılımının genişletilmesi hedefleniyor.

Öte yandan yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, bayram tatilini ailesi ve torunlarıyla birlikte Antalya'nın Göynük bölgesindeki otelinde geçirdi. Özbek'in bugün İstanbul'a dönmesi, yarın ise mazbata törenine katılması planlanıyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, yeni sezon öncesinde orta saha arayışları kapsamında Liverpool forması giyen Curtis Jones'u gündemine aldı. La Gazzetta dello Sport'un haberinde, İngiliz futbolcu için Inter ile Galatasaray'ın yarış halinde olduğu öne sürüldü.

25 yaşındaki oyuncunun daha önce verdiği bir röportajda RAMS Park atmosferine övgüde bulunduğu ve burada yaşadığı maç deneyimini kariyerindeki en etkileyici atmosferlerden biri olarak değerlendirdiği aktarılmıştı.

Diğer yandan Arjantin basınında yer alan iddialara göre Mauro Icardi'nin, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı nafaka süreci nedeniyle Kuzey Amerika vizesi konusunda sorun yaşayabileceği belirtildi. Haberde, yaklaşık 600 bin dolarlık yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yıldız futbolcunun 2026 Dünya Kupası organizasyonunu yerinde takip etmesinin riske girebileceği ifade edildi.