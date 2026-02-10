Galatasaray Kulübü'nde, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçı öncesi patlak veren bir kriz, sarı-kırmızılı camiayı derinden etkiledi. İddialara göre, bir taraftarın VIP hizmet vaadiyle yaptığı bağışın usulsüz kullanıldığı öne sürülürken, bu durum bir yöneticinin istifasıyla sonuçlandı.

MANCHESTER DEPLASMANINDAKİ VIP İDDİASI

Galatasaray'ın 28 Ocak'ta İngiltere'de Manchester City ile karşılaştığı ve 2-0 yenildiği maç, saha dışındaki bir olayla gündeme geldi. Modafen Koleji'nin sahibi Fatih Kanberoğlu ve oğlu, maçı stadyumda VIP imkanlarla izlemek için Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eler ile iletişime geçti. İddialara göre Eler, Kanberoğlu'ndan "VIP hizmet" adı altında 4 bin euro bağış talep etti. Ancak bu bedelin, Eler ve oğlunun kendi seyahatleri için kullanıldığı öne sürüldü. Kanberoğlu'nun ödediği paraya karşılık bağış makbuzu alamaması, rahatsızlığını artırdı ve olayın kulüp yönetimine yansımasına neden oldu.

YÖNETİM MÜDAHALE ETTİ VE İSTİFA SÜRECİ HIZLANDI

Olayın duyulmasının ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun devreye girdiği belirtildi. Kavukcu'nun, Ahmet Eler'e "gereğini yap" talimatı vererek istifasını istediği iddia edildi. Bu baskı üzerine Eler, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayımladı. Paylaşımında, Galatasaray Spor Kulübü'nün spekülasyonlarla anılmaması için süreç tamamlanıncaya kadar görevinden affını istediğini duyurdu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Eller'in açıklaması şu şekilde;

"Son günlerde sosyal medyaya ilgili şahıs tarafından verilen bilgi ile bazı hesaplar tarafından gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve itibarımı hedef alan paylaşımlar yapılmaktadır. Bahse konu yurt dışı organizasyonuna ilişkin tutar, taraflar arasındaki mutabakat doğrultusunda ilgili kişinin yardımcısı Barış Bey'e nakden ve eksiksiz teslim edilmiştir. Sosyal medyada yine ifade edilen benim parayı kendime aldığım gibi bir durum söz konusu değildir, Tutar üç kişi adına ilgili şahıs tarafından Tur şirketine yatırılmış olup, şahsıma düşen kısmını da nakit elden teslim edilmiştir. Mesnetsiz şekilde Galatasaray'a yardım ve bağış gibi adlandırılması söz konusu değildir zaten, Tur şirketinin hesabına yatırıldığı da açıktır. Bu şahısla bir yakınlığımızın özü; özel okulundan bazı öğretmenler oğluma özel ders vermesiyle ve Galatasaray ile ilgili organize ettiğim birçok yemekte kendisinin misafir olarak katılması ile ilişkilidir. Orada bulunduğumuz süreçte hoteldeki odada bir cam kırılması ve benim yaralanmam ile sonuçlanan bir gerginlikten kaynaklı olduğunu tahmin ettiğim şekilde, müsabakanın üzerinden yaklaşık 15 gün geçtikten sonra, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan açıklamalar, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan iftiralardan ibarettir. Bu kapsamda; başta bu iftiraları ortaya atan kişi olmak üzere benzer yönde gerçeği çarpıtan tüm kişi ve hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübü'nün en ufak bir şekilde bu spekülasyonlarla anılmaması için, süreç tamamlanıncaya kadar, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu'ndaki görevimden affımı istediğimi bilgilerinize sunarım."

Ahmet Eler'in istifa açıklaması

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA İHRAÇ KAMPANYASI BAŞLATTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, olayın ardından sosyal medyada yoğun tepki gösterdi. Ahmet Eler'in yalnızca istifayla yetinmeyip kulüpten ihraç edilmesi yönünde kampanyalar başlatıldı.

Fatih Kanberoğlu

FATİH KANBEROĞLU'NUN ÖNCEKİ KRİZLERİ GÜNDEME GELDİ

Fatih Kanberoğlu, bu olayla ilk kez gündeme gelmiyor. Geçen yıl Mayıs ayında, Roman Mağazaları'nın sahibi Turgut Toplusoy ile yaşadığı okul inşaatı anlaşmazlığıyla dikkat çekmişti. Odatv'nin haberine göre, Çekmeköy'deki arsaya Modafen Koleji için bina yapılması amacıyla 2016'da imzalanan sözleşme, maliyet aşımı nedeniyle davalık oldu. Toplusoy, 20 milyon liraya ulaşan harcamalar nedeniyle "dolandırıldım" ifadesini kullanırken, Kanberoğlu anlaşmazlığın euro kurundaki artıştan kaynaklandığını savundu.