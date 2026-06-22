Galatasaray'da veto kararı: Okan Buruk daha büyük bir transfer istiyor

Okan Buruk'tan Veto

Haberde yer alan iddiaya göre Okan Buruk, kendisine önerilen üç futbolcu için de olumlu rapor vermedi.

Tecrübeli teknik adamın, "Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ancak bize daha yüksek profilli bir stoper gerekli. Forma rekabetini artırıp ideal 11'e girebilecek nitelikte bir savunmacı almalıyız" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.