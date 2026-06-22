Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper bölgesine yapılacak takviyeler gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
Galatasaray'da veto kararı: Okan Buruk daha büyük bir transfer istiyor
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a önerilen üç yerli stoperle ilgili karar ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının raporu, transfer stratejisinin yönünü belirledi.Kaynak: Diğer
Sarı-kırmızılılarda son günlerde dünya yıldızı Virgil van Dijk'ın ismi ön plana çıkarken, yönetimin yerli alternatifler üzerinde de çalışma yaptığı öğrenildi.
Üç Yerli Stoper Önerildi
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray altyapısından yetişen ve Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Emin Bayram, Alanyaspor'un savunmacısı Ümit Akdağ ve sözleşmesi sona eren Samet Akaydin'in isimleri teknik direktör Okan Buruk'a sunuldu.
Okan Buruk'tan Veto
Haberde yer alan iddiaya göre Okan Buruk, kendisine önerilen üç futbolcu için de olumlu rapor vermedi.
Tecrübeli teknik adamın, "Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ancak bize daha yüksek profilli bir stoper gerekli. Forma rekabetini artırıp ideal 11'e girebilecek nitelikte bir savunmacı almalıyız" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Van Dijk Planı Masada
Öte yandan Galatasaray yönetiminin Virgil van Dijk transferi için ekonomik planlama yaptığı belirtildi.
Victor Nelsson'a, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teklif sunduğu iddia edilirken, sarı-kırmızılıların Danimarkalı savunmacı için beklentisinin 10 milyon euro olduğu ifade edildi.
Takımdan ayrılması gündemde olan bir diğer isim ise Davinson Sanchez. Kolombiyalı stopere Serie A ekibi Como'nun ilgi gösterdiği ve Galatasaray yönetiminin oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.
Hedef Şampiyonlar Ligi
Galatasaray cephesi, olası oyuncu satışlarından elde edilecek gelirle Virgil van Dijk transferinin maliyetini karşılamayı planlıyor.
Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Hollandalı savunmacının yıllık maliyetinin 12 ila 15 milyon euro arasında olacağı belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda savunma hattına üst düzey bir takviye yapmak istediği ifade ediliyor.