Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün sürpriz bir şekilde Konyaspor'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

TORREIRA: 'YENİLGİ BAŞARIYA GİDEN YOLUN PARÇASIDIR'

Torreira mesajında, "Yenilgi, başarıya giden yolun bir parçasıdır. Sizi tanımlayan şey bir aksilik değil, nasıl ayağa kalktığınızdır.

Sarsılmaz desteğiniz için teşekkürler! İstediğimiz sonucu elde edemediğimizi biliyoruz, ancak tutkunuz ve cesaretlendirmeniz bize devam etme gücü veriyor. Daha güçlü döneceğiz!" ifadelerini kullandı.