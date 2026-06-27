Galatasaray'da tarihi gün: İşte masadaki 11 proje

"Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarda kazandığımız sayısız kupalar... Bunların her biri hepimizi gururlandırıyor. Ancak biz başarıyı yalnızca kupalarla ölçmedik. Kupalar önemlidir ancak onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı; güçlü tesislerle, güçlü mali yapı ile ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmeye çalışıyoruz. 4 yıldır sizlerden aldığımız yetkilerle önemli projeleri hayata geçirdik."