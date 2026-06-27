Genel kurulda divan kurulu başkanlığı görevine ise Eşref Alaçayır seçildi. Sarı-kırmızılı kulübün geleceğine yön verecek bu kritik oturumda, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, kulübün hem mali yapısını hem de tesisleşme hamlelerini doğrudan etkileyecek 11 farklı başlıkta üyelerden tam yetki talep edecek.
Galatasaray'da tarihi gün: İşte masadaki 11 proje
Galatasaray Spor Kulübü, geleceğini şekillendirecek tarihi adımlardan birini atmak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı başlattı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kongre, 129 üyenin katılımıyla açılışını yaptı.Kaynak: AA
DEV PROJELER VE TAŞINMAZLAR OYLAMAYA SUNULUYOR
Genel kurulun en önemli gündem maddelerini, kulübe ait taşınmazlar ve vizyon projeleri oluşturuyor. Yönetimin üyelerden onay isteyeceği kritik başlıklar şunlar:
Tesisleşme ve Altyapı: Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kurulması planlanan akademi, kadın futbol kamp binası ve yeni sahaların yapımı.
Proje ve Taşınmazlar: Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Aslantep Vadisi Projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi ve Hasnun Galip Binası'nın durumu.
Gayrimenkul Değerlendirmeleri: Riva ve Büyükçekmece'deki kulüp arazilerine ilişkin stratejik maddeler.
Şirketleşme ve Halka Arz: NBA Avrupa organizasyonunda yer alabilmek adına büyük önem taşıyan Basketbol AŞ'nin kurulması ile Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arz edilmesine yönelik kritik adımlar.
DURSUN ÖZBEK: "KALICI BAŞARI GÜÇLÜ BİR MALİ YAPIYLA MÜMKÜNDÜR"
Genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün sportif başarıların ötesinde tarihi bir kurumsal dönüşümden geçtiğini vurguladı. Katılım gösteren üyelere teşekkür ederek sözlerine başlayan Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarda kazandığımız sayısız kupalar... Bunların her biri hepimizi gururlandırıyor. Ancak biz başarıyı yalnızca kupalarla ölçmedik. Kupalar önemlidir ancak onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı; güçlü tesislerle, güçlü mali yapı ile ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmeye çalışıyoruz. 4 yıldır sizlerden aldığımız yetkilerle önemli projeleri hayata geçirdik."
"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMAMIZ DÖNÜM NOKTASI OLDU"
Yönetim olarak şeffaflık ilkesinden asla ödün vermediklerini belirten Başkan Özbek, projelerin hayata geçmesindeki en büyük kırılma noktasının mali bağımsızlık adımları olduğunu söyledi. Özbek konuşmasını şöyle tamamladı:
“Göreve geldiğimiz ilk günden beri aynı anlayışla devam ettik. Sizlerden hiçbir zaman ne yaptığımızı bilmeden bize güvenmenizi istemedik. Tüm projelerin gerçekleşmesini sağlayan şey Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamızdı. Bu dönemde tüm projelerimizde maliyeti en aza indirmek amacıyla teklif toplama suretiyle en iyi teklifi değerlendirdik. Bu süreçte bize destek olan tüm sponsorlarımıza en içten teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün dönüşümün ikinci aşaması için huzurunuzdayız. Projelerimiz, Galatasaray'ın geleceğini şekillendirmeye yöneliktir.”