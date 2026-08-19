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Galatasaray transferlerine devam ederken beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Batrakov transferinde sona yaklaşan sarı-kırmızılılarda Mario Lemina’nın ayrılma ihtimali gündeme bomba gibi düştü.

BATRAKOV TAMAM

Aleksey Batrakov transferinde oyuncu ve kulübü Lokomotiv Moskova’yla anlaşan Galatasaray, resmi açıklama için oyuncuyu yakın bir zamanda Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.

ERZURUM MAÇINDA YOK

Yeni transfer Batrakov’un 22 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Erzurum FK maçında kadroda olması beklenmiyor. Rus oyuncu ligin 3. Haftasından itibaren forma giyebilecek.

SÜRPRİZ AYRILIK

Diğer yandan yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken geçtiğimiz aylarda sözleşmesini yenileyen Mario Lemina’nın takımdan ayrılacağı iddia edildi. Gabonlu oyuncunun Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Shabab ile görüştüğü söyleniyor.