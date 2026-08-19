Galatasaray transferlerine devam ederken beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Batrakov transferinde sona yaklaşan sarı-kırmızılılarda Mario Lemina’nın ayrılma ihtimali gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık - Resim : 1BATRAKOV TAMAM

Aleksey Batrakov transferinde oyuncu ve kulübü Lokomotiv Moskova’yla anlaşan Galatasaray, resmi açıklama için oyuncuyu yakın bir zamanda Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.

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Galatasaray’da sürpriz ayrılık - Resim : 3ERZURUM MAÇINDA YOK

Yeni transfer Batrakov’un 22 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Erzurum FK maçında kadroda olması beklenmiyor. Rus oyuncu ligin 3. Haftasından itibaren forma giyebilecek.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık - Resim : 4SÜRPRİZ AYRILIK

Diğer yandan yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken geçtiğimiz aylarda sözleşmesini yenileyen Mario Lemina’nın takımdan ayrılacağı iddia edildi. Gabonlu oyuncunun Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Shabab ile görüştüğü söyleniyor.

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