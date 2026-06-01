Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig’de art arda dördüncü şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, transfer girişimlerinin yanı sıra mevcut kadro yapısını da gözden geçiriyor. Yönetim ve teknik heyet, yeni sezon öncesinde bazı bölgelerde değişiklik yapmayı değerlendiriyor.

Takımda revizyona gidilmesi planlanan mevkiler bulunsa da sol bek bölgesinde mevcut düzen korunacak. Teknik direktör Okan Buruk’un, Ismael Jakobs ile Eren Elmalı’nın performansından memnun olduğu ve iki oyuncunun da kadroda tutulmasını istediği belirtildi.

Teknik ekibin, gelecek sezonda sol bek pozisyonunda Jakobs ve Eren Elmalı arasında rekabet seviyesini artırmayı amaçladığı ifade edildi.

Savunma hattına yeni isimler katılsa bile Galatasaray yönetiminin sol bek bölgesinde kapsamlı bir değişiklik düşünmediği öğrenildi.

Sağ bekte ise kararın Roland Sallai’nin geleceğine bağlı olarak şekilleneceği kaydedildi. Yabancı oyuncu kontenjanının 10+4 olarak uygulanacak olması nedeniyle, Sallai ile yolların ayrılması halinde Zeki Çelik veya Arda Okan Kurtulan seçeneklerinin gündeme gelebileceği aktarıldı. Öte yandan Singo’nun planlamadaki yerini koruduğu belirtildi.