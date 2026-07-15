Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray’da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar takıma katılacak yeni isimleri heyecanla beklerken, takımdan ayrılması muhtemel oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda, geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo hakkında İtalya’dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
Galatasaray'da şok olay: Wilfried Singo'nun maaşını öğrenir öğrenmez kaçtılar
Sakatlıklarla boğuştuğu sezonda Galatasaray formasıyla fark yaratan Wilfried Singo, Avrupa devlerinin radarına girdi. Fildişili yıldız için devreye giren İtalyan devi oyuncunun milyon euroluk maaşını öğrenince transferden vazgeçti.Kaynak: Diğer
Avrupa devlerinin radarına giren Fildişi Sahilli savunmacı için Serie A’nın son şampiyonu Inter devreye girdi; ancak transfer süreci beklenmedik bir detay nedeniyle başlamadan bitti.
SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU, PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ
Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekibi Monaco’dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 29 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sık sık tartışma konusu olan 25 yaşındaki oyuncu, son olarak ülkesi Fildişi Sahili ile katıldığı Dünya Kupası'nda da şanssız bir sakatlık yaşamıştı.
Tüm bu istikrarsızlığa rağmen sahada olduğu anlarda kalitesini konuşturan yıldız savunmacı, başta Inter olmak üzere birçok Avrupa kulübünün iştahını kabarttı.
MAAŞINI DUYAN İTALYAN DEVİNİN ELİ AYAĞI ÇEKİLDİ
İtalyan basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre; Inter, Singo’yu kadrosuna katmak için resmi adımları atmadan önce oyuncunun menajeriyle temas kurarak nabız yokladı. Yapılan görüşmelerde transferi çıkmaza sokan detay ise oyuncunun maliyeti oldu.
TRANSFERİ BİTİREN RAKAM
Fildişili sağ bekin Galatasaray’dan yıllık 4.8 milyon euro garanti ücret kazandığını öğrenen Inter yönetimi, bu maaşı bütçe standartları için oldukça yüksek buldu. İtalyan devi, bu bilginin ardından Galatasaray kulübüne hiçbir resmi teklif iletmeden transfer masasını terk etti ve Singo defterini tamamen kapattı.
OKAN BURUK: "60 MİLYON EUROLARI GÖRÜRSE KİMSE ŞAŞIRMASIN"
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Singo’nun potansiyeline olan inancını şu sözlerle dile getirmişti:
"Singo kalitesini her geçen gün daha çok gösteriyor ve talipleri giderek artıyor. Onun için yakın zamanda 60 milyon euroları görürsek kimse şaşırmasın."
Sarı-kırmızılı yönetim de teknik heyetin bu görüşünü destekler nitelikte bir tavır sergiliyor. Galatasaray ile 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo için yönetimin kapıyı 40 milyon eurodan aşağı açmaya niyeti yok.