Galatasaray'da şok olay: Wilfried Singo'nun maaşını öğrenir öğrenmez kaçtılar

Sarı-kırmızılı yönetim de teknik heyetin bu görüşünü destekler nitelikte bir tavır sergiliyor. Galatasaray ile 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo için yönetimin kapıyı 40 milyon eurodan aşağı açmaya niyeti yok.