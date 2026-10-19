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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Wilfried Singo'nun takımla çalışmalara katılması teknik heyeti sevindirirken sakatlığı bulunan Rafael Leao'nun sağlık durumuyla ilgili de açıklama yapıldı.

WILFRIED SINGO ANTRENMANIN TAMAMINDA YER ALDI

Galatasaray'ın Lille karşılaşması öncesindeki antrenmanı dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Lille karşılaşması öncesindeki son antrenmanını 20 Ekim Salı günü saat 12.30'da gerçekleştirecek.

RAFAEL LEAO'NUN MR SONUCU AÇIKLANDI

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Portekizli futbolcunun Acıbadem'de gerçekleştirilen MR ve ileri tetkiklerinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Rafael Leao'nun bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR ve ileri tetkikleri sonrasında hafif-orta düzey zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun durumu günlük kontrollerle takip edilecektir."

LEAO'NUN LILLE MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR

Rafael Leao'nun 21 Ekim Çarşamba günü Lille ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Portekizli yıldızın sağlık durumunun Fenerbahçe derbisine kadar yakından takip edileceği ifade ediliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Rafael Leao, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği mücadelede sakatlık yaşamıştı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna dahil olan Portekizli futbolcu, 77. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelmek zorunda kalmıştı.

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki karşılaşmasından puansız ayrılan Galatasaray, üçüncü hafta mücadelesinde Lille'e konuk olacak.

Tarih: 21 Ekim 2026 Çarşamba

Saat: 19.45

Stat: Pierre Mauroy Stadyumu

Yayın: TRT 1 (canlı ve şifresiz)

Hakem: Rade Obrenovic (Slovenya)

VAR: Matej Jug

AVAR: Dennis Higler (Hollanda)