Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Özbek’in adaylık için gerekli belgeleri süresi içinde teslim ettiğini duyurdu.

Dursun Özbek, yeni yönetim listesinde mevcut yönetimden başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban ve Ece Bora’ya yer vermedi. Özbek, yeni listesinde Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Sportif AŞ yöneticisi Ömer Sarıgül ile Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutluğ ve Özen Kuzu’yu dahil etti.

Özbek’in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarının asıl ve yedek listeleri de açıklandı. Yönetim kurulu asıl listesinde Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan ve Özen Kuzu yer aldı.

Yedek listede Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz ve Ömer Sarıgül bulunuyor. Denetim kurulu asıl listesinde Sinan Şahin, Gül Rengin Günay ve Hasan Can Külahçıoğlu yer alırken, yedek listede Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın ve Çağatay Aras Uçkun bulunuyor.

Sicil kurulu asıl listesinde Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz ve Burçin Aslan yer aldı. Yedek listede ise Özgür Kızılelma, Yakup Peker ve Sadettin Can Bilginer bulunuyor.

Disiplin kurulu asıl listesinde Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın ve Ali Baran Öztürk yer alırken, yedek listede Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül ve Günran Çalın bulunuyor.