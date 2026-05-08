Süper Lig’de Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak Galatasaray’da futbolculara yapılacak ödeme netleşti.
Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi moral desteği
Galatasaray’da Antalyaspor karşılaşması öncesi yönetimden futbolculara moral desteği geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe derbisinden kalan prim ödemesini oyuncuların hesaplarına yatırma kararı aldı.
Yönetim, ligin 31. haftasında kazanılan Fenerbahçe derbisi sonrası belirlenen 5 milyon euroluk primin ilk bölümünü geçtiğimiz hafta oyunculara dağıtmıştı.
Antalyaspor mücadelesi öncesinde takımın motivasyonunu artırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, kalan 2.5 milyon euroluk kısmı da cuma günü hesaplara yatıracak.
Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında galip gelerek şampiyonluğu ilan etmesi halinde futbolculara ayrıca şampiyonluk primi verileceği öğrenildi.
9 Mayıs Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması saat 20.00’de başlayacak.
Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.