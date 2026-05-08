Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi moral desteği

Galatasaray’da Antalyaspor karşılaşması öncesi yönetimden futbolculara moral desteği geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe derbisinden kalan prim ödemesini oyuncuların hesaplarına yatırma kararı aldı.

Süper Lig’de Antalyaspor karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak Galatasaray’da futbolculara yapılacak ödeme netleşti.

Yönetim, ligin 31. haftasında kazanılan Fenerbahçe derbisi sonrası belirlenen 5 milyon euroluk primin ilk bölümünü geçtiğimiz hafta oyunculara dağıtmıştı.

Antalyaspor mücadelesi öncesinde takımın motivasyonunu artırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, kalan 2.5 milyon euroluk kısmı da cuma günü hesaplara yatıracak.

Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında galip gelerek şampiyonluğu ilan etmesi halinde futbolculara ayrıca şampiyonluk primi verileceği öğrenildi.

9 Mayıs Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması saat 20.00’de başlayacak.

Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

