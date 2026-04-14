Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'nin yedi puan önünde bulunan ve şampiyonluğun favorisi gösterilen Galatasaray, son üç karşılaşmada beş puan kaybederek farkı ikiye indirdi.
Galatasaray’da şampiyonluk alarmı: 4 maddede büyük çöküşün perde arkası
Galatasaray, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla liderlik avantajını azaltırken Icardi’nin performansı ve Okan Buruk’un tercihleri tartışma konusu oldu dört maddede kriz nedenleri değerlendirildi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Bu süreçte özellikle Mauro Icardi'nin performansı ve tavırları eleştiri konusu olurken Galatasaray'ı krize sürükleyen dört ayrıntıyı Sabah Gazetesi ortaya koydu.
OKAN BURUK DÜŞÜŞÜ
Son üç sezonda şampiyonluk yaşayan Okan Buruk genelde oturmuş ilk onbiriyle bilinirken bu sezon farklı sebeplerle kadroda sık değişiklikler yapıyor.
Icardi dahil olmak üzere bazı futbolcularla uyum sorunu yaşayan Buruk son haftalarda kötü performansa çözüm üretemiyor rakiplerinin analizine karşı etkisiz kalıyor.
B PLAN EKSİK
Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray'ın hücum presi düşüyor Forvet hattında Icardi ya da Barış Alper oynadığında sistem verim vermiyor alternatif plan devreye giremiyor.
DOYMA YORGUNLUK ETKİSİ
Şampiyonlar Ligi'ne odaklanan Galatasaray Süper Lig'e yeterli önemi vermedi.
Takımda doymuşluk hissi Kemerburgaz'da belirgin hale geldi zor maçlarda reaksiyon üretilemiyor. Yoğun tempo nedeniyle sakatlıklar da arttı.
KULÜBEDEN KATKI SKOR GELMEDİ
Son üç şampiyonlukta kulübeden gelen oyuncuların skor katkısı belirleyiciydi. Midtsjö Carlos Vinicius Berkan Kutlu ve Alvaro Morata'nın katkılarını bu sezon yedekler karşılayamadı tamamen katkı veremedi.