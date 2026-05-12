Galatasaray’ın kış transfer döneminde Bayern Münih’ten geçici olarak renklerine bağladığı Sacha Boey’nin kariyer planlamasında belirsizlik hakimiyetini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı camiaya yeniden merhaba diyen başarılı savunmacının bonservisinin alınması, kulübün şimdilik öncelikli projeleri arasında yer almıyor.

YÖNETİM OPSİYONA MESAFELİ

İki dev kulüp arasındaki sözleşmede satın alma hakkı bulunsa da sarı-kırmızılı kurmayların ekonomik şartlar nedeniyle bu maddeyi devreye sokmaya henüz ikna olmadığı kaydediliyor. İstanbul temsilcisinin temel stratejisi, gelecek sezonun kadro mühendisliğini tamamlamadan sağ bek pozisyonu için alternatif isimleri incelemek. Daha önce yapılan resmi bilgilendirmeler de Boey’nin kontratındaki satın alma opsiyonunun bir zorunluluk içermediğini doğrulamıştı.

FRANSIZ YILDIZIN GÖZÜ İSTANBUL’DA

Transfer sürecinde bekleyişini sürdüren isim ise bizzat futbolcu. Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Avrupa’nın dikkatini çeken ve rekor bir bedelle Bavyera ekibine imza atan 25 yaşındaki oyuncu, eski kulübünden gelecek nihai haberi bekliyor. Yıldız ismin, sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam etme ihtimaline karşı oldukça pozitif bir tutum sergilediği gelen bilgiler arasında.

ALMAN DEVİ TEKLİFLERE AÇIK

Sürecin diğer tarafındaki Bayern Münih ise gelişmeleri anlık olarak izliyor. Galatasaray'ın opsiyon hakkından vazgeçmesi durumunda, Alman kulübü 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey için diğer pazarlıklara oturmayı planlıyor.

EKONOMİK ÇÖZÜM ARAYIŞI

Cimbom’un ajandasında, bonservis tutarında ciddi bir iskonto talep etmek veya kiralama süresini bir yıl daha uzatmak gibi farklı seçenekler masada duruyor. Almanya medyasında çıkan iddialara göre Galatasaray, 15 milyon euroluk mevcut bedeli ödemek yerine çok daha makul bir finansal model üzerinde çalışıyor.

İlk döneminde hırsı ve yüksek kondisyonuyla taraftarın gönlünde taht kuran Boey, 2024'teki Almanya serüveninde hedeflediği istikrarı bulamamıştı. Devre arasında yuvaya dönen Fransız sağ bek, şu an için kariyerindeki yeni rotanın çizilmesini bekliyor.