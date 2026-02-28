Avrupa'da zorlu Şampiyonlar Ligi turunu geride bırakan Galatasaray, dikkati Süper Lig'e yöneltti. Sarı-kırmızılılar bu akşam Rams Park'ta Alanyaspor'u ağırlayacak.

Teknik direktör Okan Buruk, önemli bir değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Okan Buruk'un Victor Osimhen'i yedek soyunduracağı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, İtalya'dan yorgun dönen ekipte bazı oyuncuların sakatlıkları devam ediyor. Bu sebeple Buruk, Alanyaspor karşısında Nijeryalı yıldızı ilk 11'de değerlendirmeyecek. Victor Osimhen'in yerine Mauro Icardi forvette boy gösterecek.

Bunun yanı sıra Juventus deplasmanında Lucas Torreira yerine orta sahada görev yapan Wilfried Singo, bu kez stoper olarak sahaya çıkacak. Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, Davinson Sanchez'in yanındaki partneri olacak.