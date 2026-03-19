İlk maçı evinde 1-0 kazanan Galatasaray Liverpool'a rövanşta 4-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

NOA LANG SAKATLIK NEDENİYLE KENARA GELDİ

Karşılaşmanın 80. dakikasında Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz sakatlık da en az mağlubiyet karar moralleri bozdu.

YEDEK KULÜBESİNDE ICARDI KRİZİ PATLAK VERDİ

Devre arasında oyuna giren Noa Lang'ın reklam panolarına çarparak parmağından ciddi bir şekilde yaralandığı ve sedyeyle oyundan çıktığı esnada Galatasaray yedek kulübesinde ise ufak çaplı bir kriz patlak verdiği ortaya çıktı.

KAAN AYHAN OYUNA GİRMESİ İÇİN İKNA ETTİ

Stattan aldığı bilgileri aktaran Tivibu Spor'dan Erkut Öztürk, Okan Buruk'un Noa Lang'ın yerine oyuna soktuğu Mauro Icardi'nin başta oyuna girmek istemediğini ve Kaan Ayhan'ın konuşarak Arjantinli yıldızı ikna etmesinin ardından sahaya çıktığını belirtti.

OSIMHEN YERİNE OYUNA ALINMAMIŞTI

Icardi'nin yedek kalmasına verdiği bu tepki aynı zamanda Osimhen'in sakatlığı sebebiyle devre arasında oyundan çıkmasından sonra ilk tercih olmamasından da kaynaklandığı düşünülüyor.