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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GSYİAD Talks programında sarı-kırmızılı takımın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Victor Osimhen'e takım içinde daha fazla sorumluluk vermek istediklerini belirterek, Nijeryalı yıldızın yeni kaptan adayları arasında yer alacağını söyledi.

'OSIMHEN YENİ KAPTANLAR ARASINDA OLACAK'

Osimhen'in saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliklerine dikkat çeken Buruk, "Victor Osimhen'e sorumluluk vermek istiyoruz. Yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

'ICARDI GALATASARAY İÇİN BİR İKONDU'

Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmasına da değinen deneyimli teknik adam, Arjantinli yıldızın kulüp tarihinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Buruk, "Mauro Icardi ile yol ayrılığına dair alınan karar dün netleşti. Icardi'nin ayrılığıyla hüzünlendik. Galatasaray için bir ikondu. Bizim için çok değerliydi. Bu tür ayrılıklar zor oluyor." dedi.

'ELİT OYUNCULARI KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ'

Transfer planlaması hakkında da konuşan Okan Buruk, "Elit oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Bu transferler zaman alıyor ve yüksek maliyetler gerektiriyor. Mauro Icardi'nin ayrılığıyla yabancı kontenjanında yer açıldı. Belirlediğimiz liste doğrultusunda transfer çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.