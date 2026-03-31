Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını, bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İdman, dinamik ısınma ile başladı ve iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı. Ayrıca Icardi de antrenmanda yer aldı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapılacak idmanla devam edecek.

