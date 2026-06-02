Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasını hareketlendirmeye devam ediyor. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin, "Transfer durumları var, bu yüzden şimdilik milli takıma davet etmedik" sözleriyle başlayan hareketlilik, İspanya'dan gelen somut bir hamleyle resmiyet kazandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak yanlış anlaşılmaları düzeltmeye çalışan Osimhen için en ciddi girişimin hangi kulüpten geldiği ortaya çıktı.

AS GAZETESİ DUYURDU: ATLETİCO MADRİD BİLGİ ALDI

İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden AS'ın paylaştığı özel habere göre; La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Victor Osimhen'in transfer şartlarını öğrenmek adına Galatasaray Kulübü ile ilk resmi teması kurdu ve oyuncunun durumunu sordu.

TRANSFER PLANI JULİAN ALVAREZ'E BAĞLI

Antoine Griezmann ile yollarını ayıran Madrid temsilcisinde, forvet hattı için kritik senaryolar masada bulunuyor. Takımın bir diğer yıldız golcüsü Julian Alvarez'e hem Paris Saint-Germain (PSG) hem de Arsenal'in ciddi şekilde talip olduğu öğrenildi. Atletico Madrid yönetiminin, Alvarez'in kulüpten olası ayrılığı durumunda oluşacak boşluğu doğrudan Victor Osimhen ile doldurmayı planladığı öne sürüldü.

GALATASARAY PAZARLIĞA YANAŞMIYOR

İspanyol basını, Atletico Madrid'in bu çapta bir transferi gerçekleştirebilecek ekonomik güce ve finansal kaynağa sahip olduğunu vurguladı. Ancak haberin detaylarında, Galatasaray yönetiminin bonservis konusunda geri adım atmadığı ve pazarlıklara kesinlikle yanaşmadığı aktarıldı. Öte yandan, Nijeryalı yıldızın yüksek yıllık maaşının da transfer sürecinde Atletico Madrid adına zorlayıcı bir diğer unsur olabileceği belirtiliyor.