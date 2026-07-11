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Yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşandı.

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen çalışmalara katılırken kadro planlamasında yer almayan Victor Nelsson'un da antrenmanda yer alması sürpriz olarak değerlendirildi.

OSIMHEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen de takıma katılarak ilk çalışmasına çıktı. Nijeryalı yıldızın yeniden takımla birlikte sahaya inmesi taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

NELSSON SÜRPRİZİ

Antrenmanda dikkat çeken bir diğer isim ise Victor Nelsson oldu. Yeni sezonda teknik heyetin kadro planlamasında yer almadığı belirtilen Danimarkalı stoper, Kemerburgaz'daki çalışmalarda takımla birlikte yer aldı.

İKİ TALİBİ BULUNUYOR

Victor Nelsson'un geleceği ise belirsizliğini koruyor. Danimarkalı savunmacıyla Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yanı sıra İtalya Serie B temsilcisi Monza'nın ilgilendiği belirtiliyordu.