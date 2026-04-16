Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool deplasmanında sakatlık yaşayan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Osimhen, son idmanda yeniden grupla çalıştı.

Kulüp doktorları, Süper Lig’de oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymesinin sakıncalı olabileceğini belirtti. Teknik heyete sunulan raporda oyuncunun korunması gerektiği ifade edildi.

Yıldız futbolcu için özel bir bandaj hazırlanırken, Ankara’daki mücadelede kısa süreli görev ihtimali değerlendiriliyor. Ancak koluna gelebilecek olası bir darbenin, Fenerbahçe derbisi öncesinde daha büyük bir risk oluşturabileceği vurgulandı.

Tam hazır seviyeye ulaşması için zamana ihtiyaç duyduğu aktarılan Osimhen’in, kadroda yer alsa bile süre bulmasının düşük ihtimal olduğu bildirildi.

Buna karşın Nijeryalı oyuncunun sahalara dönme isteğinin yüksek olduğu ve forma giymek için sabırsızlandığı öğrenildi.

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşması 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.