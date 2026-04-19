Kırık kol ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Nijeryalı futbolcu, Gençlerbirliği deplasmanına özel karbon destekli kol aparatıyla geldi.

DERBİYE HAZIRLANIYOR

Yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Osimhen, maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek forma giymek istediğini iletti. Ancak Fenerbahçe’nin puan kaybının ardından Buruk, oyuncuyu riske etmemeyi tercih etti. Oyuncunun derbi haftasında sahaya dönmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan İlkay Gündoğan, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle ilk 11’den çıkarıldı. Hastalık nedeniyle iki antrenmana katılamayan Lemina ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.