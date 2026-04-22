Liverpool ile oynanan Şampiyonalar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Victor Osimhen haftalar sonra formasına kavuştu.
SON BÖLÜMDE NHAGA'NIN YERİNE OYUNA GİRDİ
Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Gençlerbirliği’ni konuk ettiği maçta teknik direktör Okan Buruk 77’inci dakikada Nijeryalı yıldızı Nhaga’nın yerine oyuna sürdü.
GALATASARAY TARAFTARLARINDAN OSIMHEN'E BÜYÜK DESTEK
Gençlerbirliği’nin 1-0 önde olması nedeniyle Okan Buruk Icardi’yi de sahada tutarak çift forvete döndü.
Osimhen oyuna girerken Rams Park tribünlerinden büyük destek aldı.