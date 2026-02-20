Trendyol Süper Lig 23. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekibin kamp listesi açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağ dizindeki şikayetler nedeniyle Victor Osimhen’in tedbiren Konyaspor maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

HAZIRLIKLAR SONA ERDİ

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki son antrenman teknik direktör Okan Buruk nezaretinde yapıldı.

Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan ve iki grup halinde 8’e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmalarla tamamlandı. Galatasaray, ligin 23. haftasında yarın saat 20.00’de başlayacak maçta Konyaspor deplasmanına çıkacak.