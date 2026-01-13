Sezonun ikinci devresinde takımına orta saha isteyen Okan Buruk'un, yönetimden isteği Milan forması giyen Youssouf Fofana oldu.
Okan Buruk'un talebini yerine getirmek isteyen Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan ekibiyle temasa geçti.
İtalyan gazeteci Di Marzio’nun aktardığına göre, Galatasaray’da transfer süreçlerini yöneten Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Youssouf Fofana transferi için önümüzdeki saatlerde Milano’ya gidecek.
İtalyan medyasının aktardığına göre, Milan'da bu sezon beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferine sıcak bakılıyor.
MILAN KARNESİ
Youssouf Fofana, bu sezon Milan formasıyla 20 resmi maça çıktı; takımına, 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.