Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile oynayacağı maç öncesi Leroy Sane'nin durumu merak ediliyordu.

Manchester City ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan ve bir süre takımdan ayrı kalan Alman yıldızın Juventus'a karşı maç kadrosunda olması beklenirken ilk 11'de yer alıp almayacağı belli oldu.

OKAN BURUK SANE'Yİ HAMLE OYUNCUSU OLARAK KULLANACAK

Bein Sports'un haberine göre; Leroy Sane Juventus karşısında yedek kulübesinde oturacak. Okan Buruk maçın gidişatına göre yıldız oyuncuyu ikinci yarıda kullanacak.

GALATASARAY'DA 28 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu 6 gol, 7 asistlik performansıyla kısa sürede kalitesini ortaya koydu.