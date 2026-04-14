14 Nisan 2026 Salı
Galatasaray’da Okan Buruk ayrılırsa yerine gelecek isim netleşiyor

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un takımdan ayrılması halinde yerine gelecek isimle ilgili planlar netleşmeye başladı. İşte detaylar…

Galatasaray’ın Kocaelispor beraberliği sonrası bazı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk için sosyal medyada istifa çağrısında bulundu.

Üç sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, ligin bitimine kısa süre kala takımıyla liderlik yarışını sürdürüyor.

Takımın son dönemdeki performansı ise sarı-kırmızılı taraftarlar arasında rahatsızlık yarattı.

“Dün, bugün ve yarın” mesajı

Okan Buruk’un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olsa da kulüp içinde deneyimli teknik adamla devam edilme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Abdullah Kavukcu ise sosyal medya hesabından, “Dün, bugün ve yarın seninleyiz ve inanıyoruz. Hocam da hocam!” paylaşımını yaptı.

Okan Buruk sonrası plan

Kulüp içinde uzun vadede Okan Buruk sonrası için düşünülen ismin Arda Turan olduğu iddia ediliyor.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’te görev yapan 39 yaşındaki teknik adamın, gelecekte Galatasaray’ın başına geçebileceği konuşuluyor. Ancak bu değişimin ne zaman olacağı henüz net değil.

Dikkatleri çekti!

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselirken, ilk maçta AZ Alkmaar karşısında 3-0’lık galibiyet alarak yarı final öncesi önemli bir avantaj elde etti.

