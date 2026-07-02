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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, gündeme bir kez daha Noa Lang ismi geldi.

İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven forması giyen Hollandalı kanat oyuncusunu yeniden transfer listesine aldı.

BARIŞ ALPER'İN DURUMUNA GÖRE KARAR VERİLECEK

Haberde, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması halinde Noa Lang transferi için somut adımlar atacağı öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Noa Lang'ın ismi daha önce de Galatasaray ile anılmıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin, olası ayrılık ihtimaline karşı alternatiflerini hazır tuttuğu ve Hollandalı yıldızı yakından takip ettiği belirtildi.