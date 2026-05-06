Galatasaray'ın devre arasında Serie A devi Napoli'den 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız Noa Lang ile ilgili kararının netlik kazandığı iddia edildi.

FABRIZIO ROMANO: 'GALATASARAY'IN KALICI ANLAŞMA YAPMASI BEKLENMİYOR'

Transfer haberleriyle dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "Galatasaray'ın şu anda Noa Lang ile kalıcı bir anlaşma yapması beklenmiyor." şeklinde paylaştığı haberle sarı kırmızı yönetimin kararını verdiğini belirtti.

SÜPER LİG'DE 11 MAÇTA 2 ASİSTLE OYNADI

Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

30 MİLYON EURO'LUK YATIRIM İÇİN PERFORMANSI YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Okan Buruk kanat rotasyonunda Lang'ı önemli bir alternatif olarak görse de yıldız oyuncu istenilen seviyede gol katkısı sunamadı. Bu nedenle de Galatasaray 30 milyon Euro'luk opsiyon maddesi kullanmama kararı aldı.