Galatasaray'ın kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Napoli'ye dönen Noa Lang'ın geleceği henüz netlik kazanmadı.
Galatasaray’da Noa Lang bilmecesi: İtalya'da beklenmedik gelişme
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Noa Lang için belirsizlik sürüyor. Napoli'ye dönen Hollandalı futbolcunun geleceği, İtalyan ekibinin sezon öncesi kamp performansının ardından netleşecek.Kaynak: Diğer
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İtalyan ekibi, sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunan Hollandalı oyuncuyla ilgili nihai kararını yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının ardından verecek.
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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, 27 yaşındaki futbolcu hakkındaki değerlendirmelerini kamp sürecine kadar bekletme kararı aldı.
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Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin, kamp döneminde Noa Lang'ın performansını yakından takip ederek oyuncunun gelecek sezonki rolünü belirlemek istediği belirtildi.
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Noa Lang'ın adı Galatasaray'ın yanı sıra Fiorentina ile de anılmıştı.
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