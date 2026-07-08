Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray’da Noa Lang bilmecesi: İtalya'da beklenmedik gelişme

Galatasaray’da Noa Lang bilmecesi: İtalya'da beklenmedik gelişme

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Noa Lang için belirsizlik sürüyor. Napoli'ye dönen Hollandalı futbolcunun geleceği, İtalyan ekibinin sezon öncesi kamp performansının ardından netleşecek.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray’da Noa Lang bilmecesi: İtalya'da beklenmedik gelişme - Resim: 1

Galatasaray'ın kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Napoli'ye dönen Noa Lang'ın geleceği henüz netlik kazanmadı.

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Galatasaray’da Noa Lang bilmecesi: İtalya'da beklenmedik gelişme - Resim: 2

İtalyan ekibi, sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunan Hollandalı oyuncuyla ilgili nihai kararını yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının ardından verecek.

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Galatasaray’da Noa Lang bilmecesi: İtalya'da beklenmedik gelişme - Resim: 3

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, 27 yaşındaki futbolcu hakkındaki değerlendirmelerini kamp sürecine kadar bekletme kararı aldı.

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Galatasaray’da Noa Lang bilmecesi: İtalya'da beklenmedik gelişme - Resim: 4

Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin, kamp döneminde Noa Lang'ın performansını yakından takip ederek oyuncunun gelecek sezonki rolünü belirlemek istediği belirtildi.

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Galatasaray’da Noa Lang bilmecesi: İtalya'da beklenmedik gelişme - Resim: 5

Noa Lang'ın adı Galatasaray'ın yanı sıra Fiorentina ile de anılmıştı.

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