Galatasaray’da mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park’ta gerçekleştirildi. Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Dursun Özbek, futbol takımının elde ettiği başarıya dikkat çekerek üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğun kulüp adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Özbek, teknik direktör Okan Buruk, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, sezon boyunca takıma destek veren taraftarların da bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu ifade etti.

Özbek, şampiyonluk kupasının Cuma günü RAMS Park’ta alınacağını belirterek taraftarları kutlamalara davet etti.

Yaklaşık 23 aydır başkanlık görevini sürdürdüklerini hatırlatan Özbek, yeni dönemde de göreve talip olduklarını belirtti. “Geleceğin Galatasaray’ı” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Özbek, kulübün daha büyük hedeflere ulaşması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Toplantıda söz alan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ise yeni dönemde yönetimde yer almayacağını açıkladı. Yelkencioğlu, sponsorluk gelirlerinin son dört yılda önemli bir artış gösterdiğini belirterek toplam gelirin 240 milyon avroya ulaştığını ifade etti.

Yelkencioğlu ayrıca, kulüp içinde uzun yıllardır görev yaptığını ve bu süreçte kazanılan şampiyonlukların kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.