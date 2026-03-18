UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkacak Galatasaray’da çok sayıda isim sarı kart sınırında bulunuyor.
İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk’un yanı sıra 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
KALEDE VE SAVUNMADA ALARM
Galatasaray’da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma hattından Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai kart sınırında yer alıyor.
Bu isimlerin Anfield’da kart görmesi durumunda, takımın çeyrek finale yükselmesi halinde ilk maçta forma giyememeleri söz konusu olacak.
HÜCUM HATTI DA ZARAR GÖREBİLİR
Sarı-kırmızılıların hücum hattında da önemli isimler sınırda bulunuyor. Noa Lang ve Victor Osimhen, Liverpool karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Bu durum, olası çeyrek final senaryosunda Galatasaray’ın hücum gücünü doğrudan etkileyebilir.
OKAN BURUK DA SINIRDA
Teknik direktör Okan Buruk DA sarı kart ceza sınırında bulunan isimler arasında yer alıyor.
Tecrübeli çalıştırıcının kart görmesi halinde, Galatasaray’ın çeyrek finaldeki ilk maçında takımın başında sahaya çıkamama ihtimali bulunuyor.