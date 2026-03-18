UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkacak Galatasaray’da çok sayıda isim sarı kart sınırında bulunuyor.

PSG kaptanı Marquinhos 'Liverpool mu, Galatasaray mı?' sorusuna cevap verdiPSG kaptanı Marquinhos 'Liverpool mu, Galatasaray mı?' sorusuna cevap verdiSpor

İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk’un yanı sıra 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray’da Liverpool maçı öncesi kart alarmı: Okan Buruk dahil 7 isim sınırda - Resim : 2

KALEDE VE SAVUNMADA ALARM

Galatasaray’da kaleci Uğurcan Çakır ile savunma hattından Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai kart sınırında yer alıyor.

Bu isimlerin Anfield’da kart görmesi durumunda, takımın çeyrek finale yükselmesi halinde ilk maçta forma giyememeleri söz konusu olacak.

Galatasaray’da Liverpool maçı öncesi kart alarmı: Okan Buruk dahil 7 isim sınırda - Resim : 3

HÜCUM HATTI DA ZARAR GÖREBİLİR

Sarı-kırmızılıların hücum hattında da önemli isimler sınırda bulunuyor. Noa Lang ve Victor Osimhen, Liverpool karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Bu durum, olası çeyrek final senaryosunda Galatasaray’ın hücum gücünü doğrudan etkileyebilir.

Galatasaray’da Liverpool maçı öncesi kart alarmı: Okan Buruk dahil 7 isim sınırda - Resim : 4

OKAN BURUK DA SINIRDA

Teknik direktör Okan Buruk DA sarı kart ceza sınırında bulunan isimler arasında yer alıyor.

Tecrübeli çalıştırıcının kart görmesi halinde, Galatasaray’ın çeyrek finaldeki ilk maçında takımın başında sahaya çıkamama ihtimali bulunuyor.