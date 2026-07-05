Galatasaray'da yeni sezon öncesi iç transfer çalışmaları hız kazandı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Mario Lemina ile yola devam etme kararı aldı.
YENİ SÖZLEŞME MASADA
Haberde, Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusuyla sezon başında yıllık 3,5 milyon euro ücret üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.
LEMİNA TAKIMDA KALIYOR
Teknik heyetin performansından memnun olduğu Gabonlu futbolcunun da Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığı ifade edilirken, taraflar arasındaki anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.