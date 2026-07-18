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Galatasaray’da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, Mario Lemina krizi gündemin ilk sırasına yerleşti. Sarı-kırmızılılar ile tecrübeli orta saha oyuncusu arasındaki görüşmelerde ipler kopma noktasına geldi.

ANLAŞMA VARDI, KRİZ ÇIKTI

Tarafların daha önce yıllık 3.5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme için prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ancak Lemina’nın son anda imza parası talep etmesi dengeleri değiştirdi.

GALATASARAY GERİ ADIM ATMADI

Gabonlu oyuncunun yaklaşık 2 milyon euro civarındaki imza parası isteğine yönetim olumlu yaklaşmadı. Bu gelişmenin ardından kulüp içinde ayrılık ihtimali ciddi şekilde gündeme geldi.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un takımda kalmasını istediği Lemina’nın geri adım atmaması halinde görüşmelerin tamamen duracağı ifade ediliyor.

ALTERNATİFLER MASADA

Galatasaray yönetiminin, yaşanan bu kriz sonrası orta saha için alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladığı öğrenildi.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına katılmayan Lemina’nın bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ve Türkiye’den bir kulübün de tecrübeli oyuncuya teklif yaptığı iddia edildi.