14 Mart 2026 Cumartesi
Galatasaray’da kritik maç öncesi üç büyük eksik: İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde yükselen bir performans yakalayan Başakşehir’i ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler bulunuyor. İşte Mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar ve muhtemel ilk 11’ler…

Gül Devrim Koyun
Beşiktaş derbisinde gördükleri kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Leroy Sané ve Abdülkerim Bardakcı bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk da cezası nedeniyle takımın başında yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekibin en önemli kozu ise iç sahadaki başarılı performansı olarak öne çıkıyor.

Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki karşılaşma ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar ve muhtemel ilk 11’ler…

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI KİM YÖNETECEK?

Mücadeliyi Batuhan Kolak yönetecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Muhammed, Berat, Opoku, Duarte, Umut Güneş, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Feyzullaev, Brnic, Shomurodov, Selke.

İki takım bugüne kadar 35 kez karşılaşırken; Galatasaray 20, Başakşehir 7 kez kazandı.

Sarı kırmızılıların 62 golüne Başakşehir 39 golle yanıt verdi.

Kaynak: Spor Servisi
