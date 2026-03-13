Süper Lig devi Galatasaray'da 2026-2027 futbol sezonu kombine bilet yenileme dönemi başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yenileme işlemleri, Passo uygulamasının yanı sıra Passo'nun internet sitesi ve RAMS Park Kombine Ofisi'nde gerçekleştirilebilecek.

Bugün başlayan kombine bilet yenileme döneminden 2025-2026 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlar yararlanabilecek.

YENİLEME İÇİN SON TARİH 27 MART

Galatasaray , 2026-2027 sezonu kombine bilet yenileme işlemleri için son tarihi açıkladı. Süreç, bugün itibarıyla başladı ve 27 Mart mesai bitimiyle sona erecek. Taraftarların bu tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.