Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma programından geçti.
Isınma bölümünün ardından oyuncular iki gruba ayrılırken, 8'e 2 pas organizasyonu ve yüksek tempolu koşu çalışmaları yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekibin idman programındaki son bölüm ise dar alanda oynanan turnuvayla tamamlandı.
Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.