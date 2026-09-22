Sarı-kırmızılı cemiyetten paylaşılan bilgilendirmeye kıyasla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışma çalıştırıcı Okan Buruk idaresinde icra edildi.
Hareketli ısınma egzersizleriyle açılışı yapılan idman, iki kümeye ayrılan oyuncuların 8’e 2 pas organizasyonuyla sürdürüldü. Çalışma taktiksel çift kale müsabakayla tamamlandı.
Futbolcularına 5 günlük tatil imkânı sunan Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasının provasına 28 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’deki saha çalışmasıyla yeniden başlayacak.