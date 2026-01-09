Galatasaray'da ayrılık kararı alınan ve devre arasında takımdan ayrılması planlanan Yusuf Demir ile ilgili bir gelişme yaşandı.

PARA TALEP ETTİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf, yaza kadar takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti. Yüksek bonservisle transfer edilen 22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ise devre arasında ayrılmak için para talep etti. Bu durum da bardağı taşıran son damla oldu.

KADRO DIŞI KARARI ALINDI

Yusuf Demir'in bu tutumuna ve yaşananlara sinirlenen yönetim, genç futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı. Yusuf'un takım idmanlarına alınmayacağı öne sürüldü.