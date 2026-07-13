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Galatasaray’da yeni sezon kadro planlaması şekillenmeye devam ederken, ayrılması beklenen isimlerden biri de Elias Jelert oldu.

OKAN BURUK PLANLARINDA YOK

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda Danimarkalı sağ bekin yeni sezon kadrosunda düşünülmediği öğrenildi. Yönetim de bu doğrultuda oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı.

ÖNCELİK BONSERVİSLİ AYRILIK

Sarı-kırmızılıların Jelert için önceliği bonservisiyle satış. Ancak beklenen teklif gelmemesi halinde oyuncunun yeniden kiralanması da seçenekler arasında yer alıyor.

POLONYA’DAN TALİP ÇIKTI

Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Gornik Zabrze’nin 22 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu ve transfer şartlarını araştırdığı ifade edildi. Görüşmelerin ilerlemesi halinde resmi adımların hız kazanabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Transferin en dikkat çeken noktası ise Gornik Zabrze’nin, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki rakibi olması. Olası transferde Jelert’in yeni takımıyla ilk resmi maçına sarı-lacivertlilere karşı çıkma ihtimali bulunuyor.

9 MİLYON EUROLUK TRANSFERDİ

Galatasaray, Elias Jelert’i 2024-2025 sezonu başında Kopenhag’dan yaklaşık 9 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.