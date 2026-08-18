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Kaynak: AA

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Frederic Dusart oldu.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Fransız çalıştırıcıyla anlaşmaya varıldığını duyurdu. Dusart için RAMS Park'ta Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

GALATASARAY FREDERIC DUSART'I AÇIKLADI

Galatasaray, yeni başantrenörünü yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Frederic Dusart oldu. RAMS Park'taki imza töreni Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Frederic Dusart'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

FRANSA VE BELÇİKA'DA KUPALAR KAZANDI

Profesyonel antrenörlük kariyerine ülkesinin ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq takımında yardımcı antrenör olarak başlayan Dusart, Fransız temsilcisinde önemli başarılar elde etti.

Dusart, Villeneuve d'Ascq ile Avrupa Kupası ve Fransa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Fransız çalıştırıcı daha sonra görev yaptığı Belçika temsilcisi Castors Braine ile de 3 Belçika Ligi ve 2 Belçika Kupası şampiyonluğu kazandı.