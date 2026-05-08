Transfer sürecinde "Çocukluk aşkım" diyerek camiayı heyecanlandıran 35 yaşındaki yıldız ismin, bu özel randevuya yüksek motivasyonla hazırlandığı öğrenildi. Teknik heyetin planlamasında bir değişiklik yaşanmazsa deneyimli oyuncu maça başlangıç kadrosunda dahil olacak. İlkay'ın tek hedefi, Akdeniz ekibi karşısında galibiyete uzanarak takımını 26. şampiyonluğa ulaştırmak.

Öte yandan, sağlık durumu merak edilen Sara'nın yokluğunda Leroy Sane'nin sahaya çıkacağı iddia ediliyor. Kulübün, hem Lemina hem de Sara’nın sakatlık süreçlerine dair resmi bilgilendirmeyi kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.