Galatasaray, sezon başında Manchester City ile yollarını ayıran İlkay Gündoğan’ı transfer etmişti. Deneyimli futbolcu, 2027 yılına kadar süren kontratı kapsamında şu ana kadar 32 maçta görev aldı.

Fanatik’in haberine göre sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan’ı sözleşmesinin sona ermesinin ardından teknik kadroya dahil etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda tecrübeli orta saha oyuncusunun 2027-2028 sezonunda antrenör olarak görev alması bekleniyor.

İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.