Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u ağırlayan Galatasaray'da maça Osimhen ile birlikte ilk 11'de başlayan Mauro Icardi ilk yarıda ağları havalandırdı.

SÜPER LİG'DE GALATASARAY'IN EN SKORER OYUNCUSU

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olan Icardı gol sayısını 11'e yükseltti.

Ligde çıktığı 21 maçta 11 kez ağları havalandıran Icardi aynı zamanda dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı.

ICARDI 10 GOLÜN 9'UNU TEK VURUŞLA ATTI

OPTA'nın verilerine göre; Icardi penaltı hariç attığı 10 golün 9'unu tek vuruşta kaydetti.

Eyüpspor maçında da Noa Lang'ın şutunda kaleci Jankat'tan seken topa gelişine vuran Icardi farkı ikiye çıkarmıştı.