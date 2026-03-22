Yeniçağ Gazetesi
22 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı?

Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı?

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli yıldız için kararını verdi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı? - Resim: 1

Galatasaray'a 2022-23 sezonun yaz transfer döneminde transfer olan Icardi, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

1 10
Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı? - Resim: 2

SAYISIZ KUPA

Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi elde eden Arjantinli yıldızın, kontratının sonuna yaklaşıyor.

2 10
Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı? - Resim: 3

33 yaşındaki yıldız futbolcuyla yola devam edilip edilmeyeceği ise merak konusu olmuştu.

3 10
Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı? - Resim: 4

DEVRE ARASINDA TRANSFER TEKLİFLERİ

Devre arasında özellikle İtalya'dan transfer teklifleri gelmesine rağmen Icardi Galatasaray'da kalmıştı.

4 10
Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı? - Resim: 5

GALATASARAY'IN ICARDI İLE YOLLARI AYIRIYOR

Galatasaray yönetiminin, henüz yeni sözleşme yapmadığı Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdiği öne sürüldü. Fanatik Gazetesi'nin iddiasına göre sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızla sezon sonunda yollarını ayıracak.

5 10
Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı? - Resim: 6

Galatasaray'ın Mauro Icardi'yle yollarını ayırma planları yaptığı belirtiliyor.

6 10
Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı? - Resim: 7

LIVERPOOL MAÇI KRİZİ

Deneyimli yıldız, Liverpool maçında Noa Lang'ın yerine oyuna girmek istememesiyle gündem olmuştu; Icardi'yi, takımın deneyimli ismi Kaan Ayhan ikna etmişti.

7 10
Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı? - Resim: 8

SEZON RAKAMLARI

33 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı 39 maçta 15 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

8 10
Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı? - Resim: 9

Deneyimli yıldızın, ülkesi Arjantin ya da İtalya'ya transfer olması bekleniyor. Suudi Arabistan'a gidişi de ihtimaller arasında.

9 10
Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı? - Resim: 10

BARIŞ ALPER EN UÇTA

Öte yandan Okan Buruk'un Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Icardi yerine Barış Alper'e şans vermesi bekleniyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro