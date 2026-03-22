Galatasaray'a 2022-23 sezonun yaz transfer döneminde transfer olan Icardi, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
Galatasaray'da Icardi bilmecesi çözülüyor: Sözleşmesi uzatılacak mı?
Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli yıldız için kararını verdi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
SAYISIZ KUPA
Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi elde eden Arjantinli yıldızın, kontratının sonuna yaklaşıyor.
33 yaşındaki yıldız futbolcuyla yola devam edilip edilmeyeceği ise merak konusu olmuştu.
DEVRE ARASINDA TRANSFER TEKLİFLERİ
Devre arasında özellikle İtalya'dan transfer teklifleri gelmesine rağmen Icardi Galatasaray'da kalmıştı.
GALATASARAY'IN ICARDI İLE YOLLARI AYIRIYOR
Galatasaray yönetiminin, henüz yeni sözleşme yapmadığı Mauro Icardi'yle ilgili kararını verdiği öne sürüldü. Fanatik Gazetesi'nin iddiasına göre sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızla sezon sonunda yollarını ayıracak.
LIVERPOOL MAÇI KRİZİ
Deneyimli yıldız, Liverpool maçında Noa Lang'ın yerine oyuna girmek istememesiyle gündem olmuştu; Icardi'yi, takımın deneyimli ismi Kaan Ayhan ikna etmişti.
SEZON RAKAMLARI
33 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı 39 maçta 15 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.
Deneyimli yıldızın, ülkesi Arjantin ya da İtalya'ya transfer olması bekleniyor. Suudi Arabistan'a gidişi de ihtimaller arasında.
BARIŞ ALPER EN UÇTA
Öte yandan Okan Buruk'un Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Icardi yerine Barış Alper'e şans vermesi bekleniyor.