Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u geçen Galatasaray, UEFA’dan 11.8 milyon euro ödül aldı. Bu gelir, futbolcuların prim ve hak edişlerinin ödenmesine de yansıdı.

Sabah gazetesinde aktarılan bilgilere göre, sarı-kırmızılı oyunculara daha önce 7.5 milyon euro (384 milyon TL) ödenmiş, şimdi 11.8 milyon euro (604.5 milyon TL) daha verilerek takımın motivasyonu artırıldı.

Ödeme paketinde Juventus, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının primleri de bulunuyor ve toplamda 19.3 milyon euro (988 milyon TL) kulüp kasasından çıktı. Futbolculardan alınan borçsuzluk belgesi, UEFA’ya iletildi.