Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen yıllık olağan bütçe toplantısında konuştu.

Son dönemde önemli sportif başarılar elde ettiklerini vurgulayan Özbek, erkek futbol takımının üst üste elde ettiği şampiyonlukların ardından yeni bir zafere ilerlediğini belirtti. Sezon başında yapılan yüksek profilli transferlerle Avrupa’daki hedeflere yeniden yaklaşıldığını ifade eden Özbek, bu seviyeyi kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını ve planlamalar doğrultusunda performansın daha da yükseleceğine inandığını dile getirdi.

Özbek, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak kritik karşılaşmaya da değinerek, teknik ekip ve oyuncuların sahadan olumlu bir sonuçla ayrılacağına inandığını belirtti. Ayrıca hakem atamasıyla ilgili eleştirilerde bulunarak, bu tür kararların tartışma yarattığını ve kamuoyunda soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti. Buna rağmen hedeflerine ulaşma konusunda kararlılıklarının süreceğini vurguladı.

"Önümüzdeki yıl daha zorlu geçecek"

Dursun Özbek, kulübün son yıllardaki başarılarının dikkat çektiğini ve bu durumun farklı çevrelerde rahatsızlık oluşturduğunu savundu.

Son üç sezonda elde edilen şampiyonluk süreçlerinde çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirten Özbek, tüm engellerin aşıldığını söyledi. Galatasaray’ın özellikle futbolda önemli bir seviyeye ulaştığını ifade eden başkan, bu yükselişin bazı kesimleri rahatsız ettiğini ve kulübe yönelik baskıların sürebileceğini dile getirdi. Gelecek sezonun daha zorlu geçeceğini belirten Özbek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Galatasaray’ın basketbol branşıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özbek, erkek takımının ligde son sekize kalarak play-off oynayacağını söyledi. NBA Avrupa projesine yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade eden Özbek, taraftar gücü ve tesis projelerinin ilgi gördüğünü belirtti. Kadın basketbol takımının ise hem Avrupa hem Türkiye’de final başarısı gösterdiğini vurguladı.

Tekerlekli sandalye basketbol takımının ligde lider olduğunu ve Avrupa Kupası finalinde mücadele edeceğini aktaran Özbek, voleybolda da önemli başarılar elde edildiğini ifade etti. Erkek takımının üst üste finale çıktığını, kadın takımının ise CEV Kupası’nı kazandığını hatırlattı.

Amatör branşlardaki başarıların yanı sıra kulüp projeleri hakkında da bilgi veren Özbek, Galatasaray Adası, Kalamış ve Florya projeleri ile Kemerburgaz ve Aslantepe yatırımlarına değindi.

Mağazacılık faaliyetleri kapsamında yeni bir kafe zinciri kurmayı planladıklarını belirten Özbek, bu girişimin franchise modeliyle büyüyeceğini ve kısa sürede geniş bir ağa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"Avrupa gelirlerinde artış sağlandı"

UEFA gelirlerinde önemli yükseliş yaşandığını belirten Özbek, Şampiyonlar Ligi performansının kulübe ciddi ekonomik katkı sağladığını ifade etti. Yayın gelirlerinin beklentilerin altında kaldığını ancak uluslararası pazarlarda daha etkin olunması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Takımın piyasa değerinin önemli ölçüde arttığını vurgulayan Özbek, son yıllarda yapılan yatırımların karşılığının alındığını ve kadro değerinde ciddi yükseliş yaşandığını dile getirdi.