Göztepe karşılaşması öncesinde Victor Osimhen’in sakatlığı ve Mauro Icardi’nin formsuzluğu nedeniyle forvet hattında sorun yaşayan Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk’un ileri uçta Barış Alper Yılmaz’a görev vermesi bekleniyor.
Galatasaray’da forvet krizine son çare
Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 27. haftanın ertelenen maçında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, santrfor bölgesinde alternatif bulmakta zorlanıyor.
Barış Alper ile ilgili ortaya çıkan son gelişme sarı-kırmızılıların hücum hattındaki problemi daha da büyütebilir.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 25 yaşındaki futbolcunun bir süredir sakatlık problemi yaşamasına rağmen fedakarlık yaparak sahaya çıktığı belirtildi.
Barış Alper Yılmaz’ın Kosova ile oynanan milli maçta ağrılarının bulunduğu, Trabzonspor karşılaşmasında ise bu durumun daha da belirgin hale geldiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı oyuncunun bu nedenle son antrenmana katılmadığı ve dinlendirme kararı alındığı aktarıldı.
Okan Buruk ile görüşen Barış Alper Yılmaz’ın kritik Göztepe mücadelesinde forma giymek istediği ve iğne tedavisiyle sahada yer alabileceği ileri sürüldü.