27 Ocak 2026 Salı
Galatasaray'da eski Trabzonsporlu Pedro Malheiro transfer hedefinde

Galatasaray'da eski Trabzonsporlu Pedro Malheiro transfer hedefinde

Sağ bekte yaşanan sıkıntılar sonrası Galatasaray, transfer rotasını tanıdık bir isme çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Al-Wasl forması giyen eski Trabzonsporlu Pedro Malheiro ile ilgilendiği öne sürüldü.

İbrahim Doğanoğlu
SINGO VERİMSİZ KALDI

Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfried Singo’dan yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen verimi alamadı.

Ayrıca Fildişili futbolcunun zaman zaman stoper olarak düşünülmesi, Galatasaray’ı sağ bek arayışına itti.

GÜNDEMDE MALHEIRO

Galatasaray’ın transfer listesinde sürpriz ama tanıdık bir isim yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor’un eski sağ beki Pedro Malheiro ile ilgilendiği öne sürüldü.

Portekiz basınından O Jogo’da yer alan habere göre, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Wasl forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın ara transfer dönemi hedefleri arasında bulunuyor.

DETAYLAR

Pedro Malheiro, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Trabzonspor’dan Al-Wasl’a 7 milyon dolar bonservis ve 1 milyon dolar bonus karşılığında transfer olmuştu.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, Malheiro’nun başka bir kulübe satılması halinde Al-Wasl, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15’ini Trabzonspor’a ödeyecek

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al-Wasl formasıyla 20 maça çıkan Pedro Malheiro, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

TRABZONSPOR KARNESİ

Portekizli futbolcu, Trabzonspor'da gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

25 yaşındaki futbolcu, Bordo-mavili ekiple 43 maça çıkarken bu süreçte 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Spor Servisi
